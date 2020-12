Cashback | carte | conti | notifiche e spese valide Tutte le risposte ai lettori

Palazzo_Chigi : Dall’8 al 31 dicembre con Extra Cashback di Natale ti bastano 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, pr… - mimmoalba1 : RT @rodcostakiwi: #Cashback Quindi dovremmo condividrre i dati delle nostre carte ?? con lo stesso governo che si è fatto 'hackerare' il si… - alarico999 : RT @rodcostakiwi: #Cashback Quindi dovremmo condividrre i dati delle nostre carte ?? con lo stesso governo che si è fatto 'hackerare' il si… - MarcoSpanu7 : RT @rodcostakiwi: #Cashback Quindi dovremmo condividrre i dati delle nostre carte ?? con lo stesso governo che si è fatto 'hackerare' il si… - MiticoBazz : Non bastava che ho impiegato tre giorni per cercare di registrare le carte e adesso pure questo!!!!… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback carte

Dall’Umbria un evento on line del progetto #Gemma a supporto dei cittadini per iscriversi al programma Cashback ...Oggi viene rimproverata se frequenta centri commerciali, negozi e ristoranti che per legge sono rimasti non solo aperti, ma anche incentivati dal cashback, la norma che consente vantaggi economici a ...