Borsa: a New York Dow Jones chiude in calo dello 0,15% (Di mercoledì 16 dicembre 2020) New York, 16 dic. (Adnkronos) - Wall Street chiude in calo a New York. Il Dow Jones perde lo 0,15%. Il Nasdaq invece guadagna lo 0,5% mentre l'S&P500 guadagna lo 0,2%. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) New, 16 dic. (Adnkronos) - Wall Streetina New. Il Dowperde lo 0,15%. Il Nasdaq invece guadagna lo 0,5% mentre l'S&P500 guadagna lo 0,2%.

