Biathlon, sprint femminile Hochfilzen 2 2020 in tv: data, orario e come vederla in diretta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il programma della seconda sprint femminile 7.5 km di Hochfilzen, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Una settimana fa, a vincere la gara era stata la bielorussa Dzinara Alimbekava, grande sorpresa di inizio stagione. Le italiane vanno a caccia di un buon risultato. L'evento, previsto venerdì 18 dicembre alle ore 14:15, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto.

