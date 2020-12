Arthur esce per infortunio dopo uno scontro con Romero (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tegola per la Juve poco prima della mezz’ora. Arthur è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro con Romero. Il centrocampista brasiliano ha provato a rientrare ma subito dopo si è dovuto arrendere, Pirlo l’ha sostituto con Rabiot. Nulla di grave per Romero che è rimasto al suo posto. Foto: Instagram personale Arthur L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tegola per la Juve poco prima della mezz’ora.è stato costretto a lasciare il campounocon. Il centrocampista brasiliano ha provato a rientrare ma subitosi è dovuto arrendere, Pirlo l’ha sostituto con Rabiot. Nulla di grave perche è rimasto al suo posto. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ConteAlmaviva : temo che il bambinone Rabiot in mezzo a questi delinquenti sia stato un cambio sprecato, ma in quel momento era dif… - PandArancio : Esce Arthur e la Juve vince 90 milioni - ilbianconerocom : #Juve-#Atalanta, #Arthur costretto a uscire: il modo in cui esce dal campo... - FraBus1145 : La solita fortuna , #Arthur che iniziava a fare davvero la differenza, esce per infortunio..... - juveveryday : ?? 27’ | SOSTITUZIONE JUVE Cambio obbligato per #Pirlo: esce #Arthur che non ce la fa dopo un durissimo contrasto ae… -