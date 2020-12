Anche le AirPods Pro economiche da Apple, le differenze del modello Lite (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo aver annunciato le cuffie over-ear AirPods Max – reinventate e già disponibili per l’acquisto – Apple ha deciso di fare eco alle indiscrezioni delle ultime settimane confermando di essere al lavoro Anche sulle AirPods Pro economiche. Si tratta di un modello che potremmo definire Lite basato su quello già esistente, ma che rinuncia necessariamente ad alcune delle caratteristiche degli auricolari true wireless che già conosciamo per abbracciare una fetta di pubblico più vasta – ingolosita dal marchio e dal prezzo inferiore. La nuova idea di cuffie TWS di Apple avrà un design decisamente simile alle sorelle maggiori Apple AirPods Pro, e sappiamo che sono in cantiere ormai da diversi mesi. A quanto pare, infatti, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo aver annunciato le cuffie over-earMax – reinventate e già disponibili per l’acquisto –ha deciso di fare eco alle indiscrezioni delle ultime settimane confermando di essere al lavorosullePro. Si tratta di unche potremmo definirebasato su quello già esistente, ma che rinuncia necessariamente ad alcune delle caratteristiche degli auricolari true wireless che già conosciamo per abbracciare una fetta di pubblico più vasta – ingolosita dal marchio e dal prezzo inferiore. La nuova idea di cuffie TWS diavrà un design decisamente simile alle sorelle maggioriPro, e sappiamo che sono in cantiere ormai da diversi mesi. A quanto pare, infatti, ...

La differenza principale fra questo modello e le AirPods Pro, sarebbe l’assenza della tecnologia di cancellazione attiva del rumore, la vera killer feature del sopracitato modello, il che ...

