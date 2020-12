America’s Cup: la battaglia navale in diretta su Rai2 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) America's Cup, Luna Rossa La battaglia navale sta per iniziare. Con tutta la tensione agonistica che, anche tra le onde, scorre nelle sfide più accese. Da stanotte a domenica 21 marzo, la baia di Auckland tornerà ad essere lo scenario dell’America’s Cup, il più antico trofeo sportivo del mondo per cui si compete tuttora. La 36esima edizione dell’evento – segnata quest’anno dall’inedito utilizzo delle nuove imbarcazioni ‘volanti’ Ac75 – sarà visibile in esclusiva free su Rai2 e RaiPlay. Nei giorni delle regate, che per effetto del fuso orario si svolgeranno quando in Italia sarà notte (a partire dalle 2.50), la seconda rete rivoluzionerà il proprio palinsesto per seguire i tre differenti momenti che caratterizzeranno la competizione. A sfidarsi nelle acque neozelandesi saranno quattro barche (ed altrettanti team): i ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) America's Cup, Luna Rossa Lasta per iniziare. Con tutta la tensione agonistica che, anche tra le onde, scorre nelle sfide più accese. Da stanotte a domenica 21 marzo, la baia di Auckland tornerà ad essere lo scenario dell’Cup, il più antico trofeo sportivo del mondo per cui si compete tuttora. La 36esima edizione dell’evento – segnata quest’anno dall’inedito utilizzo delle nuove imbarcazioni ‘volanti’ Ac75 – sarà visibile in esclusiva free sue RaiPlay. Nei giorni delle regate, che per effetto del fuso orario si svolgeranno quando in Italia sarà notte (a partire dalle 2.50), la seconda rete rivoluzionerà il proprio palinsesto per seguire i tre differenti momenti che caratterizzeranno la competizione. A sfidarsi nelle acque neozelandesi saranno quattro barche (ed altrettanti team): i ...

