A un giudice onorario lo stesso stipendio di un togato. Ministero dovrà pagare gli arretrati (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mentre davanti a vari tribunali d'Italia continua la protesta della magistratura onoraria, che chiede un maggior riconoscimento della propria professione, un giudice del lavoro scrive una pagina importante per la categoria. È arrivata oggi la decisione del tribunale di Vicenza, in risposta al ricorso di una giudice onoraria (got) che, appellandosi alla normativa europea, chiedeva in sostanza che le fosse riconosciuto lo stipendio di un giudice togato. Per un periodo che va da maggio 2003 a luglio 2017. Cosa ha stabilito il giudice? Ha accolto l'istanza, precisando che la ricorrente avrebbe avuto diritto a ricevere gli stessi compensi dei giudici ordinari. E ha indicato l'esatto importo che avrebbe dovuto esserle corrisposto, invece del pagamento a cottimo che ricevono i got.

