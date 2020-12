Un'altra modella accusa Genovese: "Lui aveva la sindrome dello sceicco" (Di martedì 15 dicembre 2020) Cristina Bassi La ragazza vuol parlare: "Vittime straniere, molti lo coprivano" «Perché ho deciso di raccontare quello che so e di metterci le faccia? Perché ero certa che nessuno del giro di Alberto Genovese avrebbe mai parlato, tutti continuano a coprirlo e questo non è giusto. Io non potevo difenderlo o tacere, dopo aver saputo che ha fatto una cosa così mostruosa». Kristina, 23enne molto bella e determinata, nel «giro» dell'imprenditore in carcere per violenza sessuale aggravata, detenzione e cessione di droga, sequestro di persona e lesioni c'è stata per due anni. Durante la puntata di Live-Non è la D'Urso di domenica ha riportato un episodio scioccante vissuto in prima persona che sembra sostenere la tesi degli inquirenti secondo cui ci sarebbero stati altri stupri, oltre ai due denunciati fin qui. Ecco la sua testimonianza: «Non sento ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) Cristina Bassi La ragazza vuol parlare: "Vittime straniere, molti lo coprivano" «Perché ho deciso di raccontare quello che so e di metterci le faccia? Perché ero certa che nessuno del giro di Albertoavrebbe mai parlato, tutti continuano a coprirlo e questo non è giusto. Io non potevo difenderlo o tacere, dopo aver saputo che ha fatto una cosa così mostruosa». Kristina, 23enne molto bella e determinata, nel «giro» dell'imprenditore in carcere per violenza sessuale aggravata, detenzione e cessione di droga, sequestro di persona e lesioni c'è stata per due anni. Durante la puntata di Live-Non è la D'Urso di domenica ha riportato un episodio scioccante vissuto in prima persona che sembra sostenere la tesi degli inquirenti secondo cui ci sarebbero stati altri stupri, oltre ai due denunciati fin qui. Ecco la sua testimonianza: «Non sento ...

Ieri Kristina, non più modella ma fashion stylist e trader in Borsa ... Sono andata in tv per difendere queste ragazze e spero che qualcun'altra si faccia avanti. Molte non hanno la forza per uscirne ... LETTERA Basta con gli stereotipi, serve una società attenta e inclusiva!

Gentile Mariolina Coppola, non ci crederà, ma lei è stata l’unica donna a non capire le mie intenzioni. Non esagero: l’unica. E ho ricevuto molti messaggi tra ieri e oggi (“Italians”, mail, social et ... Ieri Kristina, non più modella ma fashion stylist e trader in Borsa ... Sono andata in tv per difendere queste ragazze e spero che qualcun'altra si faccia avanti. Molte non hanno la forza per uscirne ...Gentile Mariolina Coppola, non ci crederà, ma lei è stata l’unica donna a non capire le mie intenzioni. Non esagero: l’unica. E ho ricevuto molti messaggi tra ieri e oggi (“Italians”, mail, social et ...