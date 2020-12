Udinese Crotone 0-0 LIVE | segna Pussetto | gol annullato per fuorigioco

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Alla Dacia Arena, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla "Dacia Arena",si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi0-0 29? – De Paul sul muro – De Paul calcia la punizione ma colpisce in pieno la barriera. Proteste bianconere per un presunto tocco con la mano. Il silent check non porta al calcio di rigore 28? – Giallo per Messias – Ammonito Junior Messias che stende De Paul al limite dell'area dopo averlo strattonato a lungo.