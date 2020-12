Tv: ascolti, 'Ben is back' su Rai1 vince il prime time (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il film 'Ben is back', visto da 4.093.000 telespettatori con uno share del 17,05% seguito, al secondo posto, da 'Grande Fratello Vip 5' che ha ottenuto 3.356.000 telespettatori e uno share del 19,98%. Terzo gradino del podio per Rai 3 con 'Report' che ha totalizzato 2.423.000 telespettatori e uno share del 9,68%. Fuori dal podio, su Italia 1 il film 'Braven, il coraggioso' ha interessato 1.711.000 telespettatori (share del 6,85%) mentre su Retequattro 'Quarta Repubblica' è stata seguita da 1.074.000 telespettatori con uno share del 5,64%. Su Rai2 'Guarda… stupisci – Special Selection' è stato seguito da 1.006.000 telespettatori (share del 4,3%) mentre su La7 'Speciale Otto e mezzo – Obama' ha ottenuto 601.000 telespettatori (share del 2,40%) e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Vittoria dineldi ieri sera con il film 'Ben is', visto da 4.093.000 telespettatori con uno share del 17,05% seguito, al secondo posto, da 'Grande Fratello Vip 5' che ha ottenuto 3.356.000 telespettatori e uno share del 19,98%. Terzo gradino del podio per Rai 3 con 'Report' che ha totalizzato 2.423.000 telespettatori e uno share del 9,68%. Fuori dal podio, su Italia 1 il film 'Braven, il coraggioso' ha interessato 1.711.000 telespettatori (share del 6,85%) mentre su Retequattro 'Quarta Repubblica' è stata seguita da 1.074.000 telespettatori con uno share del 5,64%. Su Rai2 'Guarda… stupisci – Special Selection' è stato seguito da 1.006.000 telespettatori (share del 4,3%) mentre su La7 'Speciale Otto e mezzo – Obama' ha ottenuto 601.000 telespettatori (share del 2,40%) e ...

