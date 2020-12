TRUFFA WHATSAPP : ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo? (Di martedì 15 dicembre 2020) Fate attenzione alla TRUFFA su WHATSAPP nella quale i criminali, spacciandosi per un amico/parente/conoscente vi mandano un messaggio su WHATSAPP come questo : “ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”. Se lo mandiamo, scatta in automatico il furto del profilo. La TRUFFA ben congeniata ruota attorno alla funzione “cambia numero” di WHATSAPP, la quale prevede di ricevere un codice di 6 cifre trasmesso via sms per poter cambiare il numero di telefono associato al nostro profilo di WHATSAPP. Se, per sbaglio, si risponde al messaggio del finto amico, il TRUFFAtore prende il possesso del nostro account. Per evitare ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 15 dicembre 2020) Fate attenzione allasunella quale i criminali, spacciandosi per un amico/parente/conoscente vi mandano un messaggio sucome questo : “, ti hounper?”. Se lo mandiamo, scatta in automatico il furto del profilo. Laben congeniata ruota attorno alla funzione “cambia numero” di, la quale prevede di ricevere undi 6 cifre trasmesso via sms per poter cambiare il numero di telefono associato al nostro profilo di. Se, per, si risponde al messaggio del finto amico, iltore prende il possesso del nostro account. Per evitare ...

