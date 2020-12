Natale, il Cts: 'Inasprire misure e aumentare controlli'. E su lockdown e spostamenti decide il governo (Di martedì 15 dicembre 2020) ' Inasprire le misure e aumentare i controlli secondo le indicazioni contenute nel Dpcm del 3 dicembre, modulandole come si ritiene opportuno'. Sono queste le principali indicazioni che il Comitato ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020) 'lesecondo le indicazioni contenute nel Dpcm del 3 dicembre, modulandole come si ritiene opportuno'. Sono queste le principali indicazioni che il Comitato ...

Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico durante la riunione con il premier Giuseppe Conte ha suggerito di rafforzare le mis… - Agenzia_Ansa : Verso il lockdown nazionale per il periodo di Natale #ANSA - matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Spero che le misure del governo sul Natale si possano rivedere perché non hanno un fondamento sci… - Massimiliana21 : Il Cts: a Natale controlli e misure anti assembramenti, più rischi dove si abbassa la mascherina - fanpage : Zona rossa o arancione a Natale: Cts spinge per dpcm con nuove restrizioni -