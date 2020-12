Musei: Firenze, nasce 'Radio Accademia', i capolavori si raccontano in un podcast (3) (Di martedì 15 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Sin dall'inaugurazione, tre anni fa, del Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte abbiamo lavorato per creare nuove possibilità in campo artistico per i nostri studenti - afferma Claudio Rocca, direttore dell'Accademia di Belle Arti - 'Radio Accademia' conferma la vocazione sperimentale dell'Accademia di Belle Arti di Firenze per il carattere innovativo e creativo del progetto, capace di stimolare e mettere a frutto le competenze delle studentesse e degli studenti. La possibilità per gli allievi di misurarsi con un museo straordinario come la Galleria dell'Accademia ha rappresentato senz'altro un'occasione eccezionale, ribadendo, inoltre, l'importanza e la fecondità di una costante collaborazione tra istituzioni. Proporre una lettura delle opere d'arte ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Sin dall'inaugurazione, tre anni fa, del Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte abbiamo lavorato per creare nuove possibilità in campo artistico per i nostri studenti - afferma Claudio Rocca, direttore dell'di Belle Arti - '' conferma la vocazione sperimentale dell'di Belle Arti diper il carattere innovativo e creativo del progetto, capace di stimolare e mettere a frutto le competenze delle studentesse e degli studenti. La possibilità per gli allievi di misurarsi con un museo straordinario come la Galleria dell'ha rappresentato senz'altro un'occasione eccezionale, ribadendo, inoltre, l'importanza e la fecondità di una costante collaborazione tra istituzioni. Proporre una lettura delle opere d'arte ...

