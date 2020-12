Inzaghi: «Orgoglioso del Benevento. Contro la Lazio alla pari» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato Contro la Lazio: le sue dichiarazioni Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato Contro la Lazio. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 FREDDEZZA SOTTO PORTA – «Non posso dire niente a questi ragazzi. Sono fantastici, mi stanno regalando delle soddisfazioni incredibili. Abbiamo giocato con Juve e Lazio alla pari anzi, anche di più. La Lazio ha giocatori extra terresti, dopo il primo tempo pensavo non ci sarebbe stata partita. I ragazzi stanno andando oltre a quello che pensavo, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiatola: le sue dichiarazioni Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiatola. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 FREDDEZZA SOTTO PORTA – «Non posso dire niente a questi ragazzi. Sono fantastici, mi stanno regalando delle soddisfazioni incredibili. Abbiamo giocato con Juve eanzi, anche di più. Laha giocatori extra terresti, dopo il primo tempo pensavo non ci sarebbe stata partita. I ragazzi stanno andando oltre a quello che pensavo, ...

