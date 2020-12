Il lockdown non ferma il giovane chef Matteo Cucino in casa per amici e parenti

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 15 dicembre 2020) Orlando Sacchelli La bella storia diLeccardi, diciassettenne di Milano. Il suo apprendistato in un ristorante è statoto dalla chiusura dei locali per le ordinanze anti Covid. Lui non si è arreso e si è messo a cucinare, aper. Con ottimi risultatiLeccardi ha diciassette anni e frequenta la IV dell’Istituto Galdus di Milano. Come i suoi compagni alterna la scuola all’apprendistato in un ristorante. Quest’anno il Covid ha scombussolato i piani a tutti e lui, per la forzata chiusura dei ristoranti, è rimasto a. Facile, in momenti come questi, farsi prendere dallo sconforto e ciondolare in, tra divano e camera da letto, alternando serie tv, partite alla playstation o ore di chiacchiere in ...