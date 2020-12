golf, Kim vince lo US Open (Di martedì 15 dicembre 2020) EPILOGO: La coreana A Lim Kim ha rimontato dal nono posto e ha vinto a sorpresa con 281 colpi l'US Women's Open, il quarto e ultimo major stagionale femminile , che si è disputato sui due percorsi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) EPILOGO: La coreana A Lim Kim ha rimontato dal nono posto e ha vinto a sorpresa con 281 colpi l'US Women's, il quarto e ultimo major stagionale femminile , che si è disputato sui due percorsi ...

DanieleRaponi : #Kim ???? -3 vince il #USWomensOpen #UsOpen f è il primo titolo in un major #Ko ???? -2 2ª #Olson ???? -2 2ª #Shibuno ????… - Eurosport_IT : Risale dalla nona posizione, e fa suo il primo Major in carriera ???????? - OA_Sport : Golf: va alla sudcoreana A Lim Kim lo US Women's Open 2020. I suoi ultimi tre birdie beffano la numero 1 del mondo… - DanieleRaponi : #Shibuno ???? -4 comando dopo il 3º giro #USWomensOpen #UsOpen f #Olson ???? -3 2ª #Jutanugarn ???? -1 3ª #Kim ????-1 3ª… - DanieleRaponi : #Olson ???? -4 comando dopo il 1º giro #USWomensOpen #UsOpen f #Grant ????-3 2ª #Shibuno ???? -3 2ª #Jutanugarn ???? -3 2ª… -

La coreana a sorpresa ha conquistato l'ultimo major della stagione femminile superando la Ko. Buona esperienza per le tre dilettanti azzurre ...

Golf, A Lim Kim sorprende tutte e vince lo US Women's Open 2020. Battuta la numero 1 del mondo Jin Young Ko

Spunta quasi all'improvviso, risalendo dalla nona posizione, e fa suo il primo Major in carriera: A Lim Kim, sudcoreana, sorprende tutte alla sua prima partecipazione allo US Women's Open e vince l'edizione 2020.