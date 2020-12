Folle e partenze | shopping a orari e stazioni blindate

(Di martedì 15 dicembre 2020) Sembra una dichiarazione di guerra quella del Governo, con tanto di minacce di tornare tutti in lockdown proprio a Natale. Ma rimane che le folle assembrate dello scorso weekend hanno dato un’immagine non dignitosa di un paese alle prese con una pandemia.

Ultime Notizie dalla rete : Folle partenze

Vanity Fair.it

Reclam Edizioni e Comunicazione srl -via della Lirica 43, 48124 Ravenna. CF/PI e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Ravenna: 02073810398 ISSN 2498-9827 ...Un weekend da bollino rosso, nelle vie dello shopping e nelle piazze della movida, ma soprattutto in stazioni e aeroporti. Il Governo corre ai ripari e il Viminale scende in piazza con i controlli ...