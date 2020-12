DIRETTA Benevento-Lazio | segui la partita LIVE

Leggi su serieanews

(Di martedì 15 dicembre 2020) Alle 20.45 l’ultimo anticipo di questo martedì infrasettimanale di Serie A, allo stadio Vigorito si trovano di fronte. Altra prova di forza per ildi Pippo Inzaghi, che ospita questa sera ladel fratello Simone. Una sfida che li vedrà uno contro l’altro, per un epilogo che non è cosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.