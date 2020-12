Calcioscommesse, stop al processo: prescrizione per Signori e altri quattro (Di martedì 15 dicembre 2020) Il procedimento sul Calcioscommesse è prescritto, questa la decisione dei giudici del tribunale di Cremona. Tra gli imputati in prescrizione c’è Giuseppe Signori, che come riportato da l’Agi è stato l’unico a presentarsi in aula. Il procedimento sul Calcioscommesse era arrivato a Cremona dopo la chiusura del 16 luglio del 2019 al tribunale di Bologna, con il non doversi procedere nei confronti di 26 imputati su 31. A Cremona insieme a Signori erano imputati l’ex calciatore serbo Almir Gegic, Antonio Bellavista, ex capitano del Bari, Valerio Giosafatte, detto Cesare, e Marco Paoloni, ex portiere della Cremonese. Signori a margine della decisione ha commentato: “Mi piaceva scommettere ma l’ho sempre fatto in modo leale e non ho mai truccato alcuna partita. Mi hanno rovinato la ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) Il procedimento sulè prescritto, questa la decisione dei giudici del tribunale di Cremona. Tra gli imputati inc’è Giuseppe, che come riportato da l’Agi è stato l’unico a presentarsi in aula. Il procedimento sulera arrivato a Cremona dopo la chiusura del 16 luglio del 2019 al tribunale di Bologna, con il non doversi procedere nei confronti di 26 imputati su 31. A Cremona insieme aerano imputati l’ex calciatore serbo Almir Gegic, Antonio Bellavista, ex capitano del Bari, Valerio Giosafatte, detto Cesare, e Marco Paoloni, ex portiere della Cremonese.a margine della decisione ha commentato: “Mi piaceva scommettere ma l’ho sempre fatto in modo leale e non ho mai truccato alcuna partita. Mi hanno rovinato la ...

