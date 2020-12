Serie A, oggi inizia la 12ª giornata: il programma (Di martedì 15 dicembre 2020) oggi, con due anticipi, si apre la dodicesima giornata di Serie A. Sette le gare di mercoledì, chiude il posticipo di giovedì tra Roma e Torino. MARTEDÌ 15 DICEMBRE Udinese-Crotone ore 18.30 Benevento-Lazio ore 20.45 MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE Juventus-Atalanta ore 18.30 Fiorentina-Sassuolo ore 20.45 Genoa-Milan ore 20.45 Inter-Napoli ore 20.45 Parma-Cagliari ore 20.45 Spezia-Bologna ore 20.45 Verona-Sampdoria ore 20.45 GIOVEDÌ 17 DICEMBRE Roma-Torino ore 20.45 Foto: logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 dicembre 2020), con due anticipi, si apre la dodicesimadiA. Sette le gare di mercoledì, chiude il posticipo di giovedì tra Roma e Torino. MARTEDÌ 15 DICEMBRE Udinese-Crotone ore 18.30 Benevento-Lazio ore 20.45 MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE Juventus-Atalanta ore 18.30 Fiorentina-Sassuolo ore 20.45 Genoa-Milan ore 20.45 Inter-Napoli ore 20.45 Parma-Cagliari ore 20.45 Spezia-Bologna ore 20.45 Verona-Sampdoria ore 20.45 GIOVEDÌ 17 DICEMBRE Roma-Torino ore 20.45 Foto: logoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

