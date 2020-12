Sci | Gs Courchevel | vince la Shiffrin ma le azzurre dimostrano di essere forti

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Sulle nevi di, Mikaelaconquista la vittoria numero 67 della sua carriera e raggiunge Marcel Hirscher nella classifica dei plurivincitori. Sono 82 i centesimi che la campionessa americana infligge a Federica Brignone, ma la carabiniera azzurra di La Salle, oggi al podio numero 41 della carriera, ha compiuto un'impresa agonistica che andrà negli annali. La Brignone era in netto vantaggio su tutte le avversarie, quando è scivolata a terra fuori dal percorso, per poi rialzarsi con un gran colpo di reni e proseguire nella sua cavalcata che l'ha comunque portata al secondo posto finale. Un numero che agli appassionati ha ricordato un'analoga impresa compiuta da Alberto Tomba a Sierra Nevada nel 1996.Stesso errore anche per Marta Bassino, anche lei con un netto vantaggio fino a tre quarti della seconda manche e poi una scivolata secca ...