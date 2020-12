Ristoratori in piazza: Conte ci massacra, vogliamo riaprire (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – Chiedono “riapertura totale” perche’ “la ristorazione e’ sicura” e loro vogliono “tornare a lavorare”. I Ristoratori e titolari di pubblici esercizi di Roma e non solo scendono ancora in piazza e scelgono il Pantheon per gridare che “il Governo Conte ci sta uccidendo”. Uniti sotto la bandiera di Confesercenti e della sua Fiepet (Federazione italiana esercenti pubblici e turistici), gli operatori occupano la piazza segnata a terra da bollini antiassembramento. Applausi scattano quando Claudio Pica, presidente Fiepet, scandisce al microfono che “e’ un massacro del Governo Conte che sta uccidendo una eccellenza italiana. Non siamo noi gli untori”, dice Pica riprendendo i cartelli che si levano dalla piazza. Il riferimento e’ alle immagini degli assembramenti arrivate nello scorso ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – Chiedono “riapertura totale” perche’ “la ristorazione e’ sicura” e loro vogliono “tornare a lavorare”. Ie titolari di pubblici esercizi di Roma e non solo scendono ancora ine scelgono il Pantheon per gridare che “il Governoci sta uccidendo”. Uniti sotto la bandiera di Confesercenti e della sua Fiepet (Federazione italiana esercenti pubblici e turistici), gli operatori occupano lasegnata a terra da bollini antiassembramento. Applausi scattano quando Claudio Pica, presidente Fiepet, scandisce al microfono che “e’ un massacro del Governoche sta uccidendo una eccellenza italiana. Non siamo noi gli untori”, dice Pica riprendendo i cartelli che si levano dalla. Il riferimento e’ alle immagini degli assembramenti arrivate nello scorso ...

