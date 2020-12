Ricette a base di castagne, premiate le migliori ricette gastronomiche: ecco tutti i vincitori (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il contest nazionale “La Castagna”, si conclude con successo. Tante e irresistibili le proposte gastronomiche all’insegna dell’alta qualità e dell’inventiva presentate dai concorrenti. Ovviamente soddisfatti il foodblogger Mario D’Acunzo, responsabile dell’apprezzato blog Vesuvio’s Shadow e la giornalista professionista enogastronomica Teresa Lucianelli, ideatrice di #InsiemeperilTerritorio, rassegna itinerante di eventi solidali di eccellenza, che hanno promosso la riuscita iniziativa, con la collaborazione di Carnevale Princeps Irpino, direttore artistico Roberto D’Agnese. “Abbiamo voluto celebrare l’italianità nel mondo – affermano D’Acunzo e Lucianelli – e promuovere la creatività ai forni e ai fornelli, attraverso questo originale concorso gastronomico che ha puntato sulla castagna, protagonista dal primo al dessert, pizza e panini inclusi, di invitanti piatti. Un ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il contest nazionale “La Castagna”, si conclude con successo. Tante e irresistibili le proposteall’insegna dell’alta qualità e dell’inventiva presentate dai concorrenti. Ovviamente soddisfatti il foodblogger Mario D’Acunzo, responsabile dell’apprezzato blog Vesuvio’s Shadow e la giornalista professionista enogastronomica Teresa Lucianelli, ideatrice di #InsiemeperilTerritorio, rassegna itinerante di eventi solidali di eccellenza, che hanno promosso la riuscita iniziativa, con la collaborazione di Carnevale Princeps Irpino, direttore artistico Roberto D’Agnese. “Abbiamo voluto celebrare l’italianità nel mondo – affermano D’Acunzo e Lucianelli – e promuovere la creatività ai forni e ai fornelli, attraverso questo originale concorso gastronomico che ha puntato sulla castagna, protagonista dal primo al dessert, pizza e panini inclusi, di invitanti piatti. Un ...

