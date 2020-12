“Parli proprio tu?”: Flavio Briatore massacrato sui social dopo un post (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un post Instagram di Flavio Briatore basta a far scoppiare una polemica incendiaria sui social: “Parli proprio tu?”. Flavio Briatore è una delle personalità più discusse d’Italia, soprattutto negli ultimi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 14 dicembre 2020) UnInstagram dibasta a far scoppiare una polemica incendiaria suitu?”.è una delle personalità più discusse d’Italia, soprattutto negli ultimi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

Thismeanswar___ : In tutto questo Tommy dorme ignorando chiunque parli di chiunque. Sei proprio superiore. #GFVIP P.S. Spero che in r… - epi_krieger : Sembra proprio che parli dei continui cambi di rotta del governo su cosa farci o non farci fare...?????????????? - vi_sisto : Fino a ora è stato nella filosofia come nelle aste, dove chiunque parli per ultimo invalida proprio perciò tutto qu… - Rouch198830 : @63drake17 @Gazzetta_it Ma ci parli proprio tu???? Che ieri vi hanno dato 2 rigori a penaldo senno nemmeno ieri vi… - TerryD___ : @federicovizo87 Fede credimi non sai di cosa parli, Ci sono dentro fino al collo. da fine novembre per le spedizion… -