Nuove chiusure per due settimane, l'avviso di Speranza: 'Evitare luoghi con tante persone' (Di lunedì 14 dicembre 2020) 'Evitare gli assembramenti - ha spiegato il ministro della Salute - è fondamentale se non vogliamo essere costretti a ulteriori restrizioni molto dure'. Leggi su today (Di lunedì 14 dicembre 2020) 'gli assembramenti - ha spiegato il ministro della Salute - è fondamentale se non vogliamo essere costretti a ulteriori restrizioni molto dure'.

Notiziedi_it : Nuove chiusure per due settimane, l’avviso di Speranza: “Evitare luoghi con tante persone” - occhio_notizie : Nuove chiusure per due settimane, Speranza: 'Evitare luoghi con tante persone' - moisescresp71 : Nuove chiusure per due settimane, l'avviso di Speranza: 'Evitare luoghi con tante persone' - grupposei : @giorgio_gori Useranno le immagini di ieri per giustificare nuove chiusure... troppo facile e troppo perbene la nostra Gente...???? - Today_it : Nuove chiusure per due settimane, l'avviso di Speranza: 'Evitare luoghi con tante persone' -