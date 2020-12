“Non entra più”. No all’ingresso nella casa del GF Vip, un brutto colpo per Alfonso Signorini: la conferma in queste ore (Di lunedì 14 dicembre 2020) La puntata numero 25 del ‘Grande Fratello Vip’ è stata incandescente. Scontri, battibecchi, punzecchiature ci sono stati tra i vari protagonisti del reality show di Alfonso Signorini. Ci sono anche stati gli ingressi di nuovi concorrenti, infatti hanno varcato la porta rossa Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. L’arrivo dell’ex tronista del programma ‘Uomini e Donne’ ha scombussolato la tranquillità della casa. Lei e Zorzi hanno infatti avuto problemi in passato, in particolare quando l’influencer 25enne prese in giro un anno fa la ragazza, che alla ‘Milano Fashion Week’ si atteggiava un po’ troppo. Ma è dopo la diretta che è successo di tutto.



