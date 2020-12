Nel Lazio percorso a ostacoli per chi soffre di scompenso cardiaco

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – Seconda tappa della campagna di sensibilizzazione sullo“Lui batte per te, tu battiti per lui”. Il roadshow virtuale in 4 appuntamenti, partito da Firenze a inizio novembre, arriva oggi neldove nel 2019 sono stati oltre 19mila i ricoveri causati da questo complesso quadro di sintomi che, se non curato in maniera adeguata e tempestiva, porta a un rapido peggioramento delle condizioni di salute. E l’emergenza Covid non ha fatto che allungare i tempi e i modi di risposta a questi pazienti particolarmente fragili. Si tratta infatti generalmente di persone anziane, per lo piu’ over 75, spesso affette anche da altre patologie. Malati complessi, come dimostrano i dati di mortalita’: l’11% muore a 30 giorni dal ricovero e, fra quanti ritornano a casa, oltre il 13% ha bisogno di essere nuovamente ricoverato ...