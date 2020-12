Metalli preziosi | per UBP anche il 2021 sarà positivo per oro e argento

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Per ilci sono grandi aspettative per icome beni rifugio, soprattutto per quel che riguarda l’oro che è destinato a superare i valori da record registrati nel 2020. È quanto emerge da un’analisi del Global Head of Forex Strategy di UBP, Peter Kinsella, riportata da Radiocor. “Nell’oro continuerà a beneficiare di molti dei fattori che lo hanno spinto a toccare nuovi massimi storici nel 2020, superando circa 2.200 dollari entro fine anno. Questo è in linea con la futura crescita della massa monetaria M2 negli Usa e la politica monetaria dovrebbe continuare a essere di supporto – ha detto Kinsella – Inoltre, la prospettiva di ulteriori quantitative easing, tassi negativi sui depositi e le aste di titoli di Stato a tassi negativi stanno aumentando il potenziale di rialzo ...