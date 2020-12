Mamma Elena e Francesco morti nel sonno, li hanno trovati abbracciati (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una storia terribile che arriva da Velletri. Un Mamma di 36 anni e il suo bambino di 6 sono stati trovati morti nell’alloggio, gestito dalla onlus San Girolamo Emiliani (legato alla Caritas diocesana), dove erano ospiti. Fatali le esalazioni del gas provenienti da una stufa che utilizzavano per riscaldarsi. Straziante la scena del ritrovamento: a quanto si apprende Mamma e bimbo sarebbero stati trovati abbracciati. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Velletri con i rilievi che sono stati effettuati dalla polizia scientifica. Secondo una prima ricostruzione, la fiamma della stufa a fungo, spegnendosi improvvisamente, avrebbe lasciato fuoriuscire il gas della bombola che avrebbe saturato la stanza e ucciso i due. Continua dopo la foto La Caritas, nell’unirsi “alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una storia terribile che arriva da Velletri. Undi 36 anni e il suo bambino di 6 sono statinell’alloggio, gestito dalla onlus San Girolamo Emiliani (legato alla Caritas diocesana), dove erano ospiti. Fatali le esalazioni del gas provenienti da una stufa che utilizzavano per riscaldarsi. Straziante la scena del ritrovamento: a quanto si apprendee bimbo sarebbero stati. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Velletri con i rilievi che sono stati effettuati dalla polizia scientifica. Secondo una prima ricostruzione, la fiamma della stufa a fungo, spegnendosi improvvisamente, avrebbe lasciato fuoriuscire il gas della bombola che avrebbe saturato la stanza e ucciso i due. Continua dopo la foto La Caritas, nell’unirsi “alla ...

