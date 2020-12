Inter, D'Ambrosio difende il gruppo: "Se avessimo remato contro non avremmo vinto" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dicembre 2020 " L'Inter è ancora viva e lotta ufficialmente per lo Scudetto . Il successo di Cagliari , e il pareggio del Milan con il Parma, ha riportato i nerazzurri a tre punti dalla ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dicembre 2020 " L'è ancora viva e lotta ufficialmente per lo Scudetto . Il successo di Cagliari , e il pareggio del Milan con il Parma, ha riportato i nerazzurri a tre punti dalla ...

goal : ???? Sottil 42' ??? Barella 77' ??? D'Ambrosio 84' ??? Lukaku 90+4' Inter stage a late comeback in Serie A ?? - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15… - Inter : ??? | MATCH REPORT 7?7? minuti in apnea, poi il (meritato) successo ?? Il racconto di #CagliariInter ?? #FORZAINTER… - GiorgioPasta : @Inter Barella! Ma anche D'Ambrosio super decisivo appena entrato - frullaremania : Miei voti #Inter in #CagliariInter: Handanovic 6 Bastoni 6 De Vrij 6 Skriniar 6 Perisic 5 Eriksen 6 Brozovic 6 Bare… -