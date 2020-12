Il punto sulle commodities 14 dicembre 2020

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Piccolo srialzista per il petrolio, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,67%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 47,06, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 45,8. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 48,32. Prepotente rialzo per il carburante, che archivia la settimana con una salita bruciante del 3,09%. La tendenza di breve del carburante è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,331, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,27. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,392. Controllato progresso per il Future sul Natural Gas, che chiude la settimana in salita dello 0,62%. La tendenza di medio periodo del derivato sul Gas si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento ...