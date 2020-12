Governo, venti di crisi: Conte Ter, Draghi o voto? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ennesima settimana di fuoco per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte impegnato in una verifica “informale” con le forze di maggioranza ma soprattutto chiamato a frenare le fibrillazioni che arrivano dal fuoco amico. Il Premier dovrà – ancora una volta – cercare di trovare la quadra tra gli attacchi del leader di IV Matteo Renzi che anche stavolta ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di fare sconti, le fibrillazioni interne al M5S e la partita ancora tutta da giocare sul Recovery Fund, “Una crisi al buio che non prospetta alcunché di buono per il futuro”. ha ribadito nelle scorse ore Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, gettando così acqua sul fuoco dopo le parole di Renzi (sul Recovery Plan “pronto a far cadere Conte se non fa marcia indietro”). “La conclusione dell’esecutivo sarebbe un’avventura pericolosa”, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ennesima settimana di fuoco per il Presidente del Consiglio Giuseppeimpegnato in una verifica “informale” con le forze di maggioranza ma soprattutto chiamato a frenare le fibrillazioni che arrivano dal fuoco amico. Il Premier dovrà – ancora una volta – cercare di trovare la quadra tra gli attacchi del leader di IV Matteo Renzi che anche stavolta ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di fare sconti, le fibrillazioni interne al M5S e la partita ancora tutta da giocare sul Recovery Fund, “Unaal buio che non prospetta alcunché di buono per il futuro”. ha ribadito nelle scorse ore Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, gettando così acqua sul fuoco dopo le parole di Renzi (sul Recovery Plan “pronto a far caderese non fa marcia indietro”). “La conclusione dell’esecutivo sarebbe un’avventura pericolosa”, ...

