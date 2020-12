Google down, Gmail, You Tube e Meet non funzionano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Google in down nella mattina di lunedì 14 dicembre. Dalle 12.30 in poi infatti c’è stato un brusco stop di tutte le principali funzionalità da YouTube a Gmail fino a Meet e GSuite. Oltre 50mila le segnalazioni in poco tempo da parte degli utenti che non riuscivano più a collegarsi tra cui anche i ragazzi che in queste settimane fanno didattica a distanza. Google, Gmail e YouTube: ecco perchè non funzionano Problemi riscontrati in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa. A funzionare per un paio di ore è risultato solo il motore di ricerca. I tecnici in realtà sono intervenuti subito per risolvere il problema e il funzionamento sta ritornando alla normalità. Ancora non si conoscono le cause del down e ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 14 dicembre 2020)innella mattina di lunedì 14 dicembre. Dalle 12.30 in poi infatti c’è stato un brusco stop di tutte le principali funzionalità da Youfino ae GSuite. Oltre 50mila le segnalazioni in poco tempo da parte degli utenti che non riuscivano più a collegarsi tra cui anche i ragazzi che in queste settimane fanno didattica a distanza.e You: ecco perchè nonProblemi riscontrati in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa. A funzionare per un paio di ore è risultato solo il motore di ricerca. I tecnici in realtà sono intervenuti subito per risolvere il problema e il funzionamento sta ritornando alla normalità. Ancora non si conoscono le cause dele ...

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - SkyTG24 : YouTube, Gmail, Meet: i servizi di Google sono in down - ZeroStareSerena : RT @Martola__: google in down io un po’ lo capisco - FEMsrl : Google down: disservizi per YouTube, Gmail, Drive e Meet. Salta la didattica a distanza -