Gigi Riva, infortunio in casa: l’ex campione del Cagliari è caduto nella notte (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gigi Riva è caduto nella notte all’interno del suo appartamento a Cagliari, nel quartiere di San Benedetto. A riportare la notizia è L’Unione Sarda, spiegando che il campione del Cagliari e della Nazionale ha riportato una trauma alla faccia e delle escoriazioni. Lesioni che non hanno reso necessario il ricovero in ospedale: Riva è stato soccorso a casa dal personale dell’ambulanza. Il quotidiano sardo quindi parla di uno “spavento” che non dovrebbe avere altre conseguenze per il presidente onorario del Cagliari, oggi 76enne. Rombo di Tuono, oltre a essere ricordato per lo scudetto vinto col Cagliari e per la vittoria agli Europei del 1968, è anche tutt’ora colui che detiene il record ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020)all’interno del suo appartamento a, nel quartiere di San Benedetto. A riportare la notizia è L’Unione Sarda, spiegando che ildele della Nazionale ha riportato una trauma alla faccia e delle escoriazioni. Lesioni che non hanno reso necessario il ricovero in ospedale:è stato soccorso adal personale dell’ambulanza. Il quotidiano sardo quindi parla di uno “spavento” che non dovrebbe avere altre conseguenze per il presidente onorario del, oggi 76enne. Rombo di Tuono, oltre a essere ricordato per lo scudetto vinto cole per la vittoria agli Europei del 1968, è anche tutt’ora colui che detiene il record ...

