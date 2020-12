Elisabetta Gregoraci | il suo sedicente ex mostra una prova del tradimento a Flavio Briatore

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Mino Magli non molla il colpo sue ora rende nota la “ta” dellalove story avuta con lei. Secondo lui è la testimonianza checiò che c’è stato con lei in passato all’insaputa di. Lo stilista e imprenditore ha riportato la sua nuova testimonianza choc in uno dei salottini di Barbara D’Urso. In occasione dell’intervento in questione, Magli ha persino ripreso dei dettagli bollenti su una delle ospitate dial programma domenicale storico di Canale 5, Buona Domenica. Live, il fantasma dell’ex diincombe dopo il Gf vip Dopo aver minacciato azioni legali per gli ultimi pettegolezzi dati in pasto ai media, sulla sua ...