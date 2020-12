Cyberpunk 2077 in un esilarante video che raccoglie i bug e glitch più divertenti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 chiude con il botto questo 2020 molto ricco per il mondo videoludico. Il gioco di CD Projekt RED era uno dei più attesi ma, come ormai saprete, i giocatori hanno riscontrato parecchi problemi tecnici. Di questo argomento ne abbiamo parlato a più riprese, proponendovi le puntuali analisi di Digital Foundry. Certamente, dopo 8 anni di attesa, i fan si aspettavano un prodotto migliore sotto il punto di vista tecnico e numerosi bug stanno minando l'esperienza complessiva, soprattutto su old-gen. Ma mentre molti di questi bug possono risultare frustranti, non si può negare che alcuni siano davvero esilaranti, come dimostra un video di IGN che raccoglie tutti i glitch più divertenti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020)chiude con il botto questo 2020 molto ricco per il mondoludico. Il gioco di CD Projekt RED era uno dei più attesi ma, come ormai saprete, i giocatori hanno riscontrato parecchi problemi tecnici. Di questo argomento ne abbiamo parlato a più riprese, proponendovi le puntuali analisi di Digital Foundry. Certamente, dopo 8 anni di attesa, i fan si aspettavano un prodotto migliore sotto il punto di vista tecnico e numerosi bug stanno minando l'esperienza complessiva, soprattutto su old-gen. Ma mentre molti di questi bug possono risultare frustranti, non si può negare che alcuni siano davvero esilaranti, come dimostra undi IGN chetutti ipiù. Leggi altro...

