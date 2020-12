Covid, Gino Strada: “Il vaccino non risolverà tutto” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Covid, Gino Strada esprime preoccupazione: “Non ne usciremo prima di 2-3 anni, il vaccino non risolverà” “Sono molto preoccupato della situazione che ci sarà a gennaio e febbraio, perché vedremo le conseguenze dei comportamenti durante le feste natalizie. Sembra di vivere in un Paese superficiale perché si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti. Questa… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020)esprime preoccupazione: “Non ne usciremo prima di 2-3 anni, ilnon” “Sono molto preoccupato della situazione che ci sarà a gennaio e febbraio, perché vedremo le conseguenze dei comportamenti durante le feste natalizie. Sembra di vivere in un Paese superficiale perché si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti. Questa… L'articolo Corriere Nazionale.

