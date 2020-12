Covid: 12.030 casi e 491 morti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 12.030 i nuovi casi di persone positive al Coronavirus in Italia. Lo riporta il ministero della Salute. Mentre il numero dei morti è 491. I tamponi effettuati sono 103.548 con un tasso di positività del?11,6%. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 12.030 i nuovidi persone positive al Coronavirus in Italia. Lo riporta il ministero della Salute. Mentre il numero deiè 491. I tamponi effettuati sono 103.548 con un tasso di positività del?11,6%.

iISud24 : #Coronavirus, in Italia 12.030 contagi e 491 decessi. Veneto a 2.829 casi. In Campania 1.088 positivi #14dicembre… - RedRector : Coronavirus, il bollettino di oggi 14 dicembre: 12.030 nuovi casi con 103mila tamponi. Le vittime sono 491. Ieri e… - IlFattoNisseno : Italia, covid: 12.030 nuovi contagi e 491 vittime, 103.584 i tamponi - FinarMariasole : RT @Radio1Rai: ?? #Covid Superata soglia 65mila vittime in Italia. I dati di oggi: 12.030 positivi al tampone nelle ultime 24 ore, 491 dece… - Sisimario12 : RT @Radio1Rai: ?? #Covid Superata soglia 65mila vittime in Italia. I dati di oggi: 12.030 positivi al tampone nelle ultime 24 ore, 491 dece… -