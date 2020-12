Coronavirus | Nas sequestrano oltre 1 | 3 mln di mascherine

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) -1,3 milioni disono state sequestrate dai carabinieri del Nas nell'ambito delle iniziative predisposte per fronteggiare potenziali illeciti durante l'attuale emergenza sanitaria, con particolare attenzione ai controlli sulla regolarità delle attività commerciali e distributive di dispositivi medici e di destinazione d'uso sanitario. Le verifiche hanno interessato anche i flussi commerciali di importazione, per intercettare articoli e presidi medici introdotti irregolarmente sul territorio nazionale e privi delle caratteristiche di sicurezza. Nel corso dell'ultima settimana, i Nas hanno individuato e sequestrato un milione e 320miladi varie categorie, da quelle chirurgiche fino ai dispositivi di protezione individuale (come Ffp2-3), risultate irregolari, prive delle ...