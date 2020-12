Vettel il campione fuori dal tempo giusto (Di domenica 13 dicembre 2020) Ha vinto 14 Gran Premi, terzo in Ferrari dopo Schumi e Lauda: ma è incappato nella Mercedes imbattibile, nella gaffe 2018 in Germania e in Leclerc Leggi su quotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Ha vinto 14 Gran Premi, terzo in Ferrari dopo Schumi e Lauda: ma è incappato nella Mercedes imbattibile, nella gaffe 2018 in Germania e in Leclerc

Maxsoit : Vettel: 'La gara si prevede dolorosa ma sarà l’ultima'. Sta passando un incubo il quattro volte campione del mondo.… - DanieleRaponi : #Verstappen ???? #RedBull è in pole position #AbuDabhiGP #Bottas ???? 2º #Mercedes #Hamilton ???? 3º #Mercedes #Leclerc… - Piski76 : @pernagazzetta Criticato certo che male c'è se e quando sarà lo faremo anche con Leclerc con la differenza che Vett… - sportli26181512 : Formula 1, Vettel: 'L'ultimo GP con la Ferrari sarà difficile e speciale': Sebastian Vettel partirà dalla 13^ posiz… - FrensRuggeri : Nonostante le premesse non ha funzionato - ma le premesse contano zero. La Ferrari ha avuto due macchine buone in 6… -