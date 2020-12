Ultime Notizie Roma del 13-12-2020 ore 10:10 (Di domenica 13 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus le regioni italiane in giallo e arancione nessuna regione Rossa Per effetto della nuova ordinanza del Ministero della Salute sono quattro e regioni arancioni con una provincia autonoma e 15 le regioni già lì è una provincia autonoma Cambiamo argomento ma continuiamo a parlare di coronavirus negli Stati Uniti casi di contagio al dall’inizio della pandemia hanno superato i 16 milioni con un record di 2 milioni di casi negli ultimi quattro giorni decessi sono oltre 290 mila i dati sono della Johns Hopkins University nelle Ultime 24 ore 19903 nuovi casi su 196439 Tamponi e 649 vittime in Emilia Romagna balzo dei contagiri sale leggermente la percentuale positivi tamponi conteggio France Press l’Italia è il numero più alto di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus le regioni italiane in giallo e arancione nessuna regione Rossa Per effetto della nuova ordinanza del Ministero della Salute sono quattro e regioni arancioni con una provincia autonoma e 15 le regioni già lì è una provincia autonoma Cambiamo argomento ma continuiamo a parlare di coronavirus negli Stati Uniti casi di contagio al dall’inizio della pandemia hanno superato i 16 milioni con un record di 2 milioni di casi negli ultimi quattro giorni decessi sono oltre 290 mila i dati sono della Johns Hopkins University nelle24 ore 19903 nuovi casi su 196439 Tamponi e 649 vittime in Emiliagna balzo dei contagiri sale leggermente la percentuale positivi tamponi conteggio France Press l’Italia è il numero più alto di ...

