Toro | che crisi! Giampaolo a rischio e c’è l’analogia con la stagione 2002-2003

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ilscende sempre più nell’inferno della Serie A: settima sconfitta in undici partite. La panchina discricchiola pesantemente Agonia. Neanche contro l’Udinese i granata sono riusciti a rialzarsi, anzi, sono incappati nella settima sconfitta in undici partita. Un ruolino di marcia da piena zona retrocessione ed è infatti lì che ilsi trova, inchiodato al penultimo posto come nei peggiori incubi dei tifosi. I più esperti temono di rivivere la, quella della retrocessione in Serie B da parte di granata che finirono il campionato addirittura all’ultimo posto. A spaventare i tifosi c’è anche una pericolosa analogia con quella: sono infatti otto partite che il Torino non vince tra le mura amiche dello ...