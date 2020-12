Spostamenti tra comuni a Natale, la linea dura: solo al di sotto dei 5mila abitanti e nel raggio di 20 chilometri (Di domenica 13 dicembre 2020) Spostamenti tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e primo gennaio . La questione è al centro del dibattito politico e dei tanti cittadini che si chiedono se sarà possibile spostarsi da un ... Leggi su leggo (Di domenica 13 dicembre 2020)tranei giorni di, Santo Stefano e primo gennaio . La questione è al centro del dibattito politico e dei tanti cittadini che si chiedono se sarà possibile spostarsi da un ...

