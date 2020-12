Seconda ondata Covid, aumentano i fenomeni depressivi tra gli adolescenti (Di domenica 13 dicembre 2020) La Seconda ondata di Covid e l’isolamento dovuto alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria sta causando un ‘allarme depressione’ tra i giovani. Covid, Seconda ondata: è allarme depressione tra i giovani su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 13 dicembre 2020) Ladie l’isolamento dovuto alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria sta causando un ‘allarme depressione’ tra i giovani.: è allarme depressione tra i giovani su Notizie.it.

mante : Ora se il Presidente del Consiglio di fronte al numero di morti della seconda ondata avesse un po’ di decoro convoc… - Internazionale : Chiuso. Dal cinema ai teatri, dai musei alla musica. Il mondo della cultura lotta per sopravvivere alla seconda ond… - Corriere : «Leidaa per emergenza Covid»: già 6.500 richieste. Basta un sms per aiutare animali e proprietari - globalistIT : Un altro che accusa il governo di non aver fermato la seconda ondata, mentre la destra difendeva le discoteche - ftraversin : @cjmimun Io non credo ci sarà una vera e propria terza ondata, ma sarà un lungo continuum della seconda -