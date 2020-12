Ranieri: «Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, ma avremmo dovuto chiuderla lì» (Di domenica 13 dicembre 2020) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato al termine del match contro il Napoli. PRESTAZIONE – «Dovevamo gestire meglio gli attacchi, dovevamo essere più cinici e precisi. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, ma avremmo dovuto chiuderla lì. E invece così non è stato. Dobbiamo ripartire da questa partita e lottare su ogni pallone. Insomma, dobbiamo fare di più e meglio». CAMBI – «Avevo detto che avrebbero inserito Petagna e Lozano, hanno cambiato l’inerzia della gara. Mi dispiace tantissimo perdere, ma la partita mi è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Claudio, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato al termine del match contro il Napoli. PRESTAZIONE – «Dovevamo gestire meglio gli attacchi, dovevamo essere più cinici e precisi.un, malì. E invece così non è stato. Dobbiamo ripartire da questa partita e lottare su ogni pallone. Insomma, dobbiamo fare di più e meglio». CAMBI – «Avevo detto che avrebbero inserito Petagna e Lozano, hanno cambiato l’inerzia della gara. Mi dispiace tantissimo perdere, ma la partita mi è ...

