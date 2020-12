Rai 1 «si scusa per la disattenzione» di aver ospitato Mauro Corona (Di domenica 13 dicembre 2020) Mauro Corona Il Codice Etico che vieta a Mauro Corona di apparire sulla TV del servizio pubblico dopo essere stato silurato da Cartabianca su Rai 3 ieri è stato inspiegabilmente violato da Rai 1, che ha ospitato il ‘vivace’ alpinista e scrittore friulano nella prima puntata della nuova stagione di Linea Bianca. I vertici della rete ammiraglia diretta da Stefano Coletta parlano – fa sapere Adnkronos – di disattenzione nella nota di scuse diramata oggi: “In merito all’intervista allo scrittore Mauro Corona trasmessa nella puntata di ieri di Linea Bianca, Rai1 si scusa per la disattenzione di non essersi attenuta alla linea aziendale riguardante la presenza di un ospite che in un altro contesto si è lasciato andare ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 13 dicembre 2020)Il Codice Etico che vieta adi apparire sulla TV del servizio pubblico dopo essere stato silurato da Cartabianca su Rai 3 ieri è stato inspiegabilmente violato da Rai 1, che hail ‘vivace’ alpinista e scrittore friulano nella prima puntata della nuova stagione di Linea Bianca. I vertici della rete ammiraglia diretta da Stefano Coletta parlano – fa sapere Adnkronos – dinella nota di scuse diramata oggi: “In merito all’intervista allo scrittoretrasmessa nella puntata di ieri di Linea Bianca, Rai1 siper ladi non essersi attenuta alla linea aziendale riguardante la presenza di un ospite che in un altro contesto si è lasciato andare ...

