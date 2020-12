Pensioni gennaio 2021 | novità sul pagamento | ecco quando arriverà

(Di domenica 13 dicembre 2020)importanti suldellenell’ultima ordinanza firmata dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Dal 28 dicembre via alanticipato delle. ”Ho firmato una nuova ordinanza per ilanticipato delledia dicembre”, ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, intervistato dall’ex

Adnkronos : #Pensioni gennaio 2021 pagamento anticipato, ecco quando - TheItalianTimes : Le ultimissime novità sul pagamento #Inps delle #pensioni di gennaio e febbraio 2021 - Quasimezzogiorn : #Pensioni gennaio 2021: #pagamento anticipato dal 28 dicembre - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni gennaio 2021 in anticipo anche per il mese di gennaio 2021,… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni gennaio

Adnkronos

Calendario delle pensioni per il 2021: si comincia con una modifica sia per gennaio che per febbraio, in quanto il pagamento dei ratei mensili verrà anticipato di qualche giorno.Arrotondava la pensione spacciando droga insieme a un nordafricano. Il 68enne italiano insieme a un 48enne marocchino è stato arrestato venerdì sera dai carabinieri della Tenenza di Bollate in flagran ...