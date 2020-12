Meteo, cambia tutto. Cosa ci aspetta dalla prossima settimana (Di domenica 13 dicembre 2020) Il maltempo lascerà temporaneamente l’Italia nella prossima settimana. Già da lunedì 14 infatti tornerà l’alta pressione e sarà più insistente del previsto garantendo maggior stabilità atmosferica su buona parte dell’Italia. Facciamo il punto della situazione per capire quanto durerà questa tregua dalle piogge. Gli ultimi aggiornamenti a disposizione sono stati forniti dal sito IlMeteo.it. tutto sembra essere confermato. Tra lunedì 14 e martedì 15 un campo di alta pressione si allungherà dal continente africano, abbracciando buona parte del bacino del Mediterraneo. Per questo motivo ci si aspetta una prevalenza di sole sulle nostre regioni. Attenzione perché stabilità atmosferica non vuol dire solo giornate soleggiate ma anzi, come spesso capita in questa stagione, sulle pianure del Nord torneranno le ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Il maltempo lascerà temporaneamente l’Italia nella. Già da lunedì 14 infatti tornerà l’alta pressione e sarà più insistente del previsto garantendo maggior stabilità atmosferica su buona parte dell’Italia. Facciamo il punto della situazione per capire quanto durerà questa tregua dalle piogge. Gli ultimi aggiornamenti a disposizione sono stati forniti dal sito Il.it.sembra essere confermato. Tra lunedì 14 e martedì 15 un campo di alta pressione si allungherà dal continente africano, abbracciando buona parte del bacino del Mediterraneo. Per questo motivo ci siuna prevalenza di sole sulle nostre regioni. Attenzione perché stabilità atmosferica non vuol dire solo giornate soleggiate ma anzi, come spesso capita in questa stagione, sulle pianure del Nord torneranno le ...

BendiniAlice : Grazie alla regia per il sole. Toscana ancora arancione, anacronistici confini comunali che mi separano dai miei ca… - Ilsolito_In : @sacherfire Alexa mi diceva ieri, e continua a dire ora, che c'è un sole splendido. Come si cambia il servizio meteo che le è abbinato? - ReggioPress : Allerte meteo più mirate, ecco come cambia il portale della Regione. VIDEO - Miti_Vigliero : RT @genovapostnews: Meteo Liguria: ancora pioggia e qualche fiocco di neve, nel weekend cambia tutto - genovapostnews : Meteo Liguria: ancora pioggia e qualche fiocco di neve, nel weekend cambia tutto -

