Meret è l’unico a Napoli a rispettare il divieto di uscite

(Di domenica 13 dicembre 2020) I purptielli saporiti di mammà alle 15 e 10 già si riproponevano in maniera importante in uno stomaco in panne.ligio al dovere eraildi. Quando qualcuno non napoletano vi chiederà “Scusa, che vuol dire ci stanne tiranno i piedi?” Fategli ascoltare la telecronaca Sky di questa partita… Una lagna perpetua. “Leggere un poema è ascoltarlo con gli occhi; ascoltare è vederlo con le orecchie.” Noi abbiamo visto e ascoltato la fame di un ragazzo che traduce in messicano la sacra arte della Cazzimma. Chucky mio, Gennarino Lozano… Bello Petagnone che segna. Ma tanto bello Petagnone che picchia, ripiega, butta mazzate e s’arraggia. La classe non è acqua è vero ma la fame è fame e quando c’è non teme nessuno. Fossi la Chicco ingaggerei Lobotka ...