Kate Middleton e quella segreta passione di gioventù (Di domenica 13 dicembre 2020) Chi non li ha… Certamente non Kate Middleton… E proprio di armadio, questa volta, si tratta. L'armadio della giovane Kate che mostra una sua grande passione segreta. Un amore decisamente folle per una futura Duchessa. Una fantasia segreta che poi, però, come tutte le grandi passioni, trova modo di venire alla luce. Si tratta della passione di Kate Middleton per le fantasie animalier. Quelle fantasie, leopardate, maculate etc, che non si adattano molto bene al suo ruolo di Duchessa e di futura Regina. L'animalier, indossato da giovane (guardate la bellissima foto di una Kate giovanissima, sotto), trova allora sbocca in uno dei suoi accessori per capelli preferiti. Il cerchietto…

